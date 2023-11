ACS Kids Tampa - Olimpic Cetate Rasnov se va juca vineri, de la ora 14.00, pe Stadionul ICIM. Un duel pe care rasnovenii lui Petre Lucian il abordeaza de pe prima pozitie a Seriei a 5-a din Liga a 3-a, cu 29 de puncte. Nici "ursii" lui Liviu Negoita nu stau deloc rau in acest moment, fiind pe locul cinci, cu 23 de puncte, la doar doua "lungimi" in urma lui AFC Odorheiu Secuiesc, care ocupa ultima pozitie de playoff. De altfel, si harghitenii lui Lucian Nicolau au meci tare in etapa a 14-a, ... citeste toata stirea