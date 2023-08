Scene ireale au avut loc in tribune in timpul unei partide care avut loc in primul tur preliminar. Fostul jucator sarb Viktor Troicki, actualul antrenor al lui Hamad Medjedovic, a intrat in conflict cu un spectator american in timpul partidei pe care elevul lui o juca impotriva croatului Borna Gojo. Lucrurile au luat-o razna cand Viktor Troicki i-a spus acelui spectator sa taca din gura, fostul numar 12 ATP considerand ca ... citeste toata stirea