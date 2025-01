USR-istul Radu Miclaus a fost instalat ilegal de Coliban la Corona. "Concursul", anulat de instanta

Primarul George Scripcaru a anuntat astazi, in plenul sedintei Consiliului Local Brasov, ca Primaria a pierdut un proces prin care fostul edil USR, Allen Coliban, si-a instalat un coleg de partid, pe Radu Miclaus, cu sprijinul fostului sef de la Agentia Metropolitana, Dragos David, expert la de toate, inclusiv la sport, numit de acelasi Coliban presedintele Comisiei de concurs.Scripcaru l-a atentionat pe Coliban ca, si in acest caz, vor exista repercusiuni financiare. In contextul in care ... citește toată știrea