UTA a invins-o pe Sepsi, primul succes dupa zece etape

Cu Ionut Badea la primul joc pe banca, UTA Arad a castigat cu scorul de 1-0 in fata lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe. UTA putea deschide scorul inca din minutul 2, cand Miculescu a avansat in banda dreapta si a finalizat cu un sut periculos care i-a pus probleme lui Niczuly.Shliakov a centrat foarte bine pentru Miculescu, in minutul 11, insa Mitrea a reusit sa indeparteze pericolul din interiorul careului. Ubbink a expediat o pasa foarte buna, in minutul 13, in interiorul careului pentru ... citeste toata stirea