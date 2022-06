Vacariu si Moraru au semnat prelungirea contractelor

"Gurile de tun" ale Coronei, jucatoarele Patricia Moraru si Ana Maria Vacariu (foto) au semnat prelungirea contractului cu Corona Brasov pentru sezonul 2022-2023. Ana Vacariu Vacariu are 23 de ani si joaca pe postul de inter stanga. A fost convocata de mai multe ori la lotul national de tineret. In sezonul trecut, Ana Maria a fost una dintre principalele marcatoare ale Coronei. Patricia Moraru poarta tricoul cu numarul 77 si joaca ca extrema dreapta. Are 21 de ani si este de ... citeste toata stirea