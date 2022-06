Valentin Gheorghe, de la FCSB la Umraniyespor

Mijlocasul de banda va evolua in sezonul viitor in Turcia, la Umraniyespor, sub forma de imprumut. In contractul dintre cele doua cluburi va fi inclusa si o optiune de cumparare. Valentin Gheorghe va incasa in Turcia lunar de 25.000 de euro, superior celui de la FCSB, unde castiga 16.000 de euro in fiecare luna. In ultimul sezon la FCSB, Valentin Gheorghe, adus de la Astra in urma cu un an, nu a fost unul dintre jucatorii de baza ai echipei, insa a facut diferenta in repetate randuri cand a ... citeste toata stirea