Giovanni Becali a anuntat ca Valentin Mihaila (foto) ramane la Parma, situatie in care s-ar putea afla si Dennis Man. Cei doi vor lupta pentru promovarea in Serie A. Pe de alta parte, Pisa si-ar dori ca Olimpiu Morutan sa mai stea un sezon sub forma de imprumut, varianta pe care Galatasaray nu pare convinsa sa o accepte. "Vara asta problema firmei este ca cei care sunt afara sa vedem cum ii circulam. S-ar putea unii sa plece, altii sa ... citeste toata stirea