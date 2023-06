Valentin Mihaila, marcatorul celor doua goluri ale Romaniei din partida cu Elvetia, scor 2-2, in preliminariile EURO 2024, a facut un apel ca "tricolorii" sa nu mai fie criticati si sa aiba parte de incredere, chiar daca formeaza o echipa mica."Am jucat destul de slab, dar toti stim ca Elvetia este o forta a Europei si au fost prezenti la orice turneu final. In a doua repriza am prins ... citeste toata stirea