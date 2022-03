Valentin Suciu s-a despartit de Csikszereda

Remiza dintre FK Csikszereda si FC Brasov (1-1), din ultima etapa a sezonului regulat din Liga a 2-a, a dus la despartirea dintre clubul din Miercurea Ciuc si antrenorul Valentin Suciu.Tehnicianul care o promovase pe Sepsi OSK Sfantu Gheorghe in prima liga a ajuns la clubul harghitean in ianuarie 2018, antrenand initial echipa U17, iar din vara aceluiasi an, preluand echipa de seniori.Sub conducerea sa, ciucanii au reusit o victorie memorabila in Cupa Romaniei, in 2018,impotriva lui Dinamo ... citeste toata stirea