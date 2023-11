Valeriu Iftime - foto - (63 de ani) a dezvaluit ca o sa il lase pe Dan Alexa (43 de ani) sa plece de la echipa, daca aceasta este dorinta lui. Patronul lui FC Botosani a dezvaluit ca are doua varinate de antrenori pentru a ii lua locul. FC Botosani este singura echipa din campionat care nu a reusit sa obtina nicio victorie in 14 meciuri jucate si are doar sase puncte stranse pana.Dupa mai multe infrangeri, Dan Alexa a anuntat ca se gandeste sa paraseasca FC Botosani, dar Valeriu Iftime a ... citeste toata stirea