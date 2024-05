Vama Buzaului are un vicecampion mondial. Sportivul Gociman Remus, care a participat la Campionatul Mondial in perioada 22-28 aprilie, in Antalya (Turcia), a cucerit medalia de argint la proba de Full-Kempo, la categoria 80 de kilograme, varsta 18-21 ani.O alta reprezentanta a judetului Brasov, Diana Maria Porumbu, a obtinut nu mai putin de trei medalii la competitia din ... citește toată știrea