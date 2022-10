ACS Kids Tampa Brasov va primi, sambata, 15 octombrie, de la ora 15:00, pe Stadionul ICIM, vizita celor de la AFC Odorheiu Secuiesc.Un joc dificil, cu un adversar care in vara a participat la barajul de promovare in Liga a 2-a."Jucam acasa si trebuie sa ne concentram sa luam cele trei puncte puse in joc. Avem nevoie de ele pentru ... citeste toata stirea