Venus Williams continua la 42 de ani, la Roland Garros

Venus Williams (foto), de cinci ori campioana la Wimbledon la simplu, va participa si la editia din acest an a turneului de la Wimbledon.Ea va fi prezenta in competitia de dublu mixt, care incepe vineri, 1 iulie, alaturi de britanicul Jamie Murray. Williams si Murray au primit un wild card pe tabloul de dublu mixt si ii vor infrunta in primul tur pe Alicja Rosolska si Michael Venus. Venus Williams nu a mai concurat la nicio disciplina de cand a jucat la simplu la Chicago Open, in august anul ... citeste toata stirea