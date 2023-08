Gigi Becali si-a dat verdictul dupa debutul lui Siyabonga Ngezana (foto) la FCSB. Patronul ros-albastrilor a declarat ca fundasul are nevoie de mai multe meciuri, pentru a se pronunta in privinta sa. Siyabonga Ngezana a bifat primele minute la FCSB, dupa transferul din aceasta vara. Fundasul central a fost trimis in teren de Elias Charalambous in duelul cu UTA. Gigi Becali nu a vrut sa ofere prea multe declaratii despre Siyabonga Ngezana, si a declarat ca vrea sa-l vada pe acesta in mai multe ... citeste toata stirea