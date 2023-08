Dublul campion mondial de Formula 1 Max Verstappen (foto) a fost vazut, intr-o inregistrare video publicata sambata pe Instagram, conducand cu peste 120 km/h, in loc de 90 km/h, intr-un tunel de pe autostrada A8, in apropiere de Nisa. Videoclipul, postat sambata pe Instagram, a devenit viral. In el se vede cum Max Verstappen (25 de ani), la bordul masinii sale Aston Martin Valkyrie, in tunelul Canta-Galet, pe autostrada de ocolire Nisa-Nord, pe A8, potrivit Nice-Matin si France Bleu Cô ... citeste toata stirea