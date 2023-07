Pilotul olandez Max Verstappen (foto) a castigat duminica Marele Premiu al Belgiei, reusind cea de-a zecea victorie din actualul sezon de Formula 1. El a plecat de pe pozitia a sasea a grilei de start. Max Verstappen (Red Bull) s-a impus pe circuitul de la Spa-Francorchamps, unde a castigat pentru a treia oara la rand, dupa victoriile obtinute in 2021 si 2022. Pentru Verstappen este a opta victorie consecutiva din acest an, in cursul caruia a adunat zece victorii. Pilotul olandez a plecat de pe ... citeste toata stirea