"Veteranul" Marius Constantin

Transferat de FC Arges dupa experienta de la Universitatea Craiova, brasoveanul Marius Constantin (foto, in gri-galben) va bifa cel de-al 21-lea sau sezon pe prima scena fotbalistica, scrie gsp.ro, primul fiind in tricoul galben-negru al celor de la FC Brasov, in editia 2002-2003.Este o performanta pe care doar alti trei fotbalisti au reusit-o pana acum, "Printul din Trivale" - Nicolae Dobrin, Ionel Danciulescu si Iosif Cavai.Foarte aproape , cu cate 20 de sezoane, sunt Costica Stefanescu ... citeste toata stirea