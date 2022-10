Vicecampion olimpic la Londra, gasit impuscat in cap, in propria casa

Florin Zalomir (foto) a murit la 41 de ani. Fostul campion mondial si european la scrima a fost gasit mort in propria casa din localitatea Otopeni. Politistii anunta ca vicecampionul olimpic de la Londra, din 2012, era impuscat in cap. Retras din activitate, Zalomir era angajat la Jandarmeria Bucuresti. Acesta ar fi divortat de curand, iar anchetatorii iau in calcul varianta sinuciderii. "Astazi 3 octombrie a. c., In jurul orei 8:34, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat de ... citeste toata stirea