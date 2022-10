Victoria cu Sepsi l-a mai linistit pe Dan Petrescu

Dan Petrescu (foto), antrenorul echipei CFR Cluj, a fost multumit de victoria obtinuta in aceasta seara, cu Sepsi OSK, dar a declarat ca obiectivul clujenilor ramane campionatul, in Cupa Romaniei CFR nu va juca cu titularii. "Orice victorie este importanta, indiferent in ce minut vine. In prima repriza am dominat, dar am primit gol. In partea a doua am fost mai buni, ne-am dorit mai mult victoria. Singurul lucru care m-a nemultumit a fost ultima faza, pe care nu am stiut sa o gestionam. Si nu ... citeste toata stirea