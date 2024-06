Victoria, un loc in care sportul isi recastiga locul

De un an si jumatate este Iulian Popa director al clubului Chimia Orasul Victoria, perioada in care "fata" micutei grupari de la poalele Muntilor Fagaras s-a schimbat radical. Chiar in aceste zile, la tribuna "batranului" stadion a fost finalizata lucrarea de montare a scaunelor, o premiera pentru Victoria. "Este pentru prima data cand stadionul are o astfel de dotare. Este vorba de aproape 700 de scaune. De altfel, Primaria si Consiliul Local au reabilitat complet tribuna, au fost realizate in ... citește toată știrea