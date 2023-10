O noua victorie pentru Olimpic Cetate Rasnov in Liga a 3-a, baietii lui Lucian Petre s-au impus in deplasarea din judetul Bacau, contra formatiei Viitorul Curita, scor 4-2 (2-0). Performerul etapei a sasea a fost atacantul Bogdan Rosu, care a reusit un hattrick, in minutele 8, 35 si 79, celalalt gol al rasnovenilor fiind inscris de Lupan (65).Cu aceasta victorie, Olimpic Cetate ramane pe locul doi in Seria a 5-a, avand 15 puncte.In duelul dintre Olimpic Zarnesti si SR Brasov, gazdele s-au ... citeste toata stirea