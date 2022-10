Victorie cu Petrolul pentru Kids Tampa U16 in Liga Elitelor

ACS Kids Tampa Brasov a reusit sa se impuna, cu 3-2, in deplasare, pe terenul celor de la Petrolul 52 Ploiesti in Liga Elitelor U16. Jucatorii pregatiti de Ovidiu Mihai au avut o repriza a doua foarte buna, intorcand scorul pe tabela, dupa ce la pauza gazdele aveau 2-0.Mihaescu cu o "dubla" si Ungureanu au fost cei care au semnat golurile echipei imbracate in alb si albastru."O prima repriza dezamagitoare din partea echipei noastre. Unde nu am ... citeste toata stirea