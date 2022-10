Victorie cu Petrolul pentru Kids Tampa U16 in Liga Elitelor

ACS Kids Tampa Brasov a reusit sa se impuna, cu 3-2, in deplasare, pe terenul celor de la Petrolul 52 Ploiesti in Liga Elitelor U16. Jucatorii pregatiti de Ovidiu Mihai au avut o repriza a doua foarte buna, intorcand scorul pe tabela, dupa ce la pauza gazdele aveau 2-0. Mihaescu cu o "dubla" si Ungureanu au fost cei care au semnat golurile echipei imbracate in alb si albastru."O prima repriza dezamagitoare din partea echipei noastre, unde nu am avut atitudine si am intrat la pauza cu un scor ... citeste toata stirea