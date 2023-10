Echipa de volei masculin a Coronei Brasov a castigat meciul tur din prima faza a Cupei Romaniei, 3-1 (25-16, 25-19, 23-25, 25-16) pe terenul Unirii Dej."A fost tensiune la acest meci. Chiar le-am spus baietilor inaintea jocului ca nu este usor sa castigi pe terenul celor de la Unirea Dej. Imi pare rau ca am facut cateva schimbari, asta in incercarea de a consolida relatiile de joc. Sunt total nemultumit insa de faptul ca am trimis jucatori in teren jucatori care nu s-au ridicat la asteptarile ... citeste toata stirea