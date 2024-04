Victorie importanta pentru evitarea barajului

Corona Brasov a reusit o victorie foarte importanta, sambata, in deplasare la SCM Universitatea Craiova, scor 37-35 (18-16), in etapa a 21-a Ligii Florilor. Succesul fetelor antrenate de Iulian Stamate si Mihaela Ciubotaru Seifer, precum si cel al celor de la CSM Targu Jiu, 25-23 (14-11) acasa cu Magura Cisnadie, fac ca cele doua locuri de baraj sa fie ocupate, momentan, de Minaur Baia Mare si HC Zalau. In ceea ce priveste cele doua formatii care vor retrograda direct, lucrurile sunt clare, ... citește toată știrea