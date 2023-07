Nationala feminina a Romaniei a invins Spania cu 30-25 sambata, la Mioveni, in cel de-al doilea joc de verificare dintre cele doua selectionate, scrie handbalmania.ro. Pentru reprezentativa noastra a evoluat, in prima repriza, Cristina Neagu. Noua jucatoare a Coronei, Alisia Boiciuc, a marcat doua goluri.Joi, Romania si Spania remizasera, scor 30-30.Pentru Romania urmeaza meciurile din preliminariile EURO 2024, in octombrie, cu Bosnia-Hertegovina si Grecia."Desi actiunea a fost programata ... citeste toata stirea