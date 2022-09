Victorie "in doua seturi" pentru juniorii de la FC Brasov in prima etapa a Campionatului National

Juniorii de Under 17 (foto jos) si Under 19 (foto sus) de la FC Brasov au debutat in Campionatul National cu o victorie "in doua seturi", in deplasarea de la Campulung Muscel, contra celor de la CSS Dinicu Golescu. Juniorii brasoveni s-au impus cu "un dublu" 6-1, si ambele formatii si-au ocupat fotoliul de lider al clasamentului inca din prima etapa.Juniorii de Under 19, cu un lot in mare parte format din jucatori de 17 ani, care evolueaza impotriva unor adversari cu doi ani mai mari, condusi ... citeste toata stirea