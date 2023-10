Romania U21 a invins reprezentativa similara a Finlandei, in meciul din cadrul calificarilor pentru Campionatul European din 2025, scor 1-0. "Tricolorii" mici au avut ocazii mari pe Stadionul Municipal din Sibiu. Octavian Popescu si Louis Munteanu au ratat ocazii importante in prima repriza. Ratarile au continuat si in a doua parte a meciului, dar micii "Tricolori" au obtinut victoria in ultimele minute.Matei Ilie - foto dreapta - (20 ani), fotbalistul celor de la CFR Cluj, a punctat in ... citeste toata stirea