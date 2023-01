Victorie in primul amical

FC Brasov s-a impus, sambata, in primul meci disputat in acest an, 2-1 (1-0) cu echipa secunda a lui Sepsi OSK Sfantu Gheorghe (Liga a 3-a). Pentru echipa lui Dan Alexa au marcat Rares Lazar si Zoran Mitrov.Fustar a trimis mingea in poarta inca din minutul 2, dar golul a fost anulat pe motiv de offside. Saim Tudor a lovit bara, dintr-o lovitura libera (14), iar scorul a fost deschis de Lazar, care a finalizat simplu dupa o pasa din partea dreapta a lui Vasile Constantin (22). Mitrov a facut ... citeste toata stirea