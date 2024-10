Victorie in ultimele secunde in Banie

Corona Brasov a reusit sa o depaseasca pe SCM U Craiova in etapa a patra a Ligii Nationale, scrie baschet.ro. Intr-un meci extrem de spectaculos in Banie, brasovenii au reusit sa se impuna printr-o reusita cu tot cu fault in ultimele secunde a lui Osborne. Scorul final a fost 76-78 (21-17, 17-29, 21-9 , 7-23), iar Corona ajunge la 3-1 in clasament.In etapa a cincea, SCM U Craiova joaca pe terenul lui CSM Targu Mures. Corona Brasov va juca acasa, cu CSM Galati.In Liga Nationala de Baschet ... citește toată știrea