Victorie la Arad pentru Sepsi, dar sansele la playoff sunt infime

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-o pe UTA Arad cu scorul de 2-1 (1-0), luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 28-a a Superligii de fotbal.Fundasul Denis Harut (37) a deschis scorul pentru oaspeti cu un sut la coltul lung. UTA a egalat dupa pauza, prin Valentin Costache (59 - penalty), dupa ce Branislav Ninaj l-a faultat in careu pe englezul Shayon Harrison. Covasnenii au revenit in avantaj dupa numai cateva minute, prin Omar El Sawy (62), care a marcat superb, cu un sut din