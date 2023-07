FC Brasov a invins, cu 2-1, pe AFC Odorheiu Secuiesc, echipa din Liga a 3-a, intr-un meci amical disputat sambata, pe Stadionul Tineretului."Galben-negrii" au deschis scorul prin Tudor Oltean, in minutul 20, cu un sut la coltul lung. S-a facut 2-0 in minutul 61, cand Bebeto Lupulet a marcat din 6 metri, plasat. In minutul 85, Blanaru a scapat sngur cu portarul, dar l-a luat la tinta pe goalkeeperul harghitenilor. Scorul final a fost stabilit in minutul 89, dupa reusita lui Hadnagy."Am ... citeste toata stirea