Victorie la loviturile de departajare la malul Dunarii

Corona Brasov a castigat cu emotii meciul din deplasare, cu CSM Galati, din Campionatul National de hochei pe gheata. Scorul a fost 6-5 pentru brasoveni, insa doar dupa executarea loviturilor de departajare, noteaza Radio Romania Brasov.Elevii lui Hunor Strenk au avut avantaj de doua goluri in doua randuri, 3-1, respectiv 5-3, insa au fost egalati in ultimele momente ale timpului regulamentar.Au urmat prelungiri fara gol, iar soarta partidei s-a decis in favoarea Brasovului la loviturile de ... citește toată știrea