Victorie la Ujpest, infrangere la Debrecen

Echipa de hochei a Brasovului a avut doua meciuri in deplasare, in Erste Liga, in weekend.Vineri, Corona a castigat cu 4-1 (0-0, 2-1, 2-0) contra celor de la Ujpest.Brasovenii au deschis scorul in repriza a doua prin Radim Valchar, inainte ca Evgheni Skachkov sa dubleze avantajul campioanei Romaniei, in superioritate.Maghiarii au redus din diferenta prin Kyle Just, dar avantajul de doua goluri s-a refacut dupa reusita lui Balazs Gajdo.Pe finalul meciului, Radim Valchar a inchis tabela ... citește toată știrea