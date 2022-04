Victorie la zece goluri in Feroe, duminica ne jucam calificarea la Euro, impotriva Austriei

Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins fara probleme echipa Insulelor Feroe, cu scorul de 31-21 (13-11), miercuri seara, la Torshavn, in Grupa a 2-a a preliminariilor Campionatului European - EHF EURO 2022. Tricolorele au condus de la un capat la altul al meciului, cu o singura exceptie (1-1). La pauza, Romania avea avans de doar doua goluri, 13-11, dupa ce a condus si la cinci lungimi (11-6). Diferenta a crescut in partea secunda pana la 11 goluri, iar in cele din urma Romania a ... citeste toata stirea