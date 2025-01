Victorie mare la Ramnicu Valcea

Echipa de handbal a Coronei Brasov a obtinut o victorie foarte importanta in Liga Florilor. Fetele lui Bogdan Burcea si-au castigat meciul din etapa a 15-a a campionatului, pe terenul lui SCM Ramnicu Valcea, scor 33-29 (18-11). Principalele marcatoare ale Coronei au fost Katarina Krpez (10 goluri) si Laura Lasm (6 goluri), in timp ce, de la gazde, Natalie Hagman a inscris de 15 ori, noteaza Radio Romania Brasov.Cu 31 de puncte, Corona Brasov este pe locul 2 in clasament, cu un punct peste ... citește toată știrea