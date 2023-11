PAOK Salonic, echipa antrenata de Razvan Lucescu (54 de ani), s-a impus in deplasare, in fata lui Olympiakos, scor 4-2, in derby-ul din etapa a 10-a a campionatului din Grecia. Echipa romanului a facut un meci fabulos si a condus cu 4-0 pana aproape de final. PAOK Salonic a deschis scorul partidei prin golul marcat de Andrija Zivkovic in minutul 38.In actul secund, echipa pregatita de Razvan Lucescu a reusit sa se desprinda pe tabela de marcaj, dupa "dubla" semnata de Brandon Thomas, ... citeste toata stirea