Victorie pentru CSO Teutonii, in penultima etapa din sezonul regulat

CSO Teutonii Ghimbav a castigat meciul de pe teren propriu, din penultima etapa a sezonului regulat, cu CSU Resita, scor 25-23. O revenire in repriza secunda pentru fetele antrenate de Cristina Romila, care la pauza erau conduse cu 10-14. In aceeasi etapa a 17-a, CSM Fagaras a fost invinsa de Star Mioveni, 34-30, intr-un joc disputat in devans. Sepsi-SIC Sfantu Gheorghe - CSU Oradea 35-18, Harghita Odorheiu Secuiesc - Universitatea Cluj-Napoca 24-27 si CS ... citește toată știrea