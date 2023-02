Victorie pentru FC Brasov in primul amical din Antalya, dubla Diogo Izata

FC Brasov s-a impus cu scorul de 2-0, in aceasta dimineata, in fata kazacilor de le Shakhter Karagandy. Victoria stegarilor a venit pe final de meci prin dubla portughezului Diogo Izata, care a marcat doua goluri foarte frumoase.Inca de la inceputul meciului, marile ocazii au apartinut stegarilor. In minutul 21 Eduard Lambrinoc a ratat o ocazie imensa. Singur cu portarul, a sutat in goalkeeper, mingea i-a revenit iar apoi a sutat intr-un adversar. In minutul 44 Rares Lazar a sutat din ... citeste toata stirea