FC Brasov s-a impus, astazi, in primul meci disputat in acest an. Elevii lui Dan Alexa au castigat, in deplasare, contra celor de la Sepsi OSK 2, echipa de Liga a 3-a. Scorul a fost 1-2, la pauza 0-1. Pentru stegari au marcat Rares Lazar si Zoran Mitrov.Meciul a fost unul controlat de la un capat la altul de jucatorii brasoveni. Chiar din minutul 2 stegarii au bagat mingea in plasa, insa golul cu capul al ... citeste toata stirea