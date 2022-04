Victorie pentru Octavian Ciovica la editia din acest an a Trofeului Rasnov

Sezonul de viteza in coasta din 2022 a inceput cu dreptul pentru pilotul brasovean Octavian Ciovica, acesta reusind sa se impuna in ambele manse de concurs de la Trofeul Rasnov DEKRA by IceTeam, la volanul modelului sau, un Radical SR8.De altfel, Ciovica si-a adjudecat si titlul de "King of The Hill", oferit pilotului cu cel mai bun timp de urcare, brasoveanul oprind cronometrul la 1:55,911.Dupa o batalie frumoasa cu Costel Casuneanu in prima zi de concurs, unde ploaia l-a pus in avantaj pe ... citeste toata stirea