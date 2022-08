Victorie si egal la Elite, infrangere in Liga de Tineret pentru Kids Tampa

ACS Kids Tampa Brasov a avut un weekend "impartit" in Liga Elitelor si Liga de Tineret. In Liga Elitelor, "ursii" au bifat o victorie si un egal, in vreme ce etapa a doua a Ligii de Tineret a adus o infrangere pentru clubul brasovean.Kids Tampa U16 a castigat, cu 2-1, partida de pe propriul teren cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe. Golurile echipei pregatite de Ovidiu Mihai au fost semnate de Grideanu si Mihaescu."Un joc bun, impotriva unei echipe dificile. Mai sunt lucruri de pus la punct, dar este ... citeste toata stirea