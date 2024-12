Victorie uriasa cu Serbia la Euro 2024

Nationala Romaniei a invins Serbia cu scorul de 27-25 (13-16), marti seara, la Debrecen, in ultimul sau meci din Grupa B a Campionatului European de handbal feminin - EHF EURO 2024, care are loc in Austria, Ungaria si Elvetia, In primele doua meciuri de la EHF EURO 2024, nationala Romaniei a castigat cu Cehia (29-28) si a pierdut cu Muntenegru (25-27). Al doilea meci al serii de marti, intre Muntenegru si Cehia, terminat ... citește toată știrea