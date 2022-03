Victorie uriasa pentru Irina Begu la Miami Open. Romanca a eliminat-o pe principala favorita in 2 seturi, scor 6-4, 6-4

Irina Camelia Begu a obtinut o victorie importanta la Miami Open, unde a reusit sa o elimine in turul al doilea pe principala favorita a turneului, Arina Sabalenka, scor 6-4, 6-4.Begu a reusit sa faca un meci foarte bun in fata jucatoarei din Belarus (locul 5 WTA), care a aratat ca nu este deloc in forma. Sabalenka s-a miscat greoi pe teren si a gresit multe mingi, atat la serviciu cat si loviturile de forta. Irina a aratat ca este intr-o forma foarte buna, a servit excelent si a cautat de ... citeste toata stirea