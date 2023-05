Etapa intermediara excelenta pentru echipele brasovene din Liga a 3-a. Toate patru au reusit victorii care le pastreaza sanse pentru obiectiv, atat celor din partea superioara, cat si celor din partea inferioara.SR Brasov a reusit, pe terenul liderului CS Blejoi, prima victorie in playoff, una dramatica, decisa in prelungiri, la capatul unui meci in care s-a marcat de nu mai putin de noua ori. Desi au fost condusi in trei randuri (1-0, 3-1 si 4-3), "stegarii" au revenit de fiecare data, ... citeste toata stirea