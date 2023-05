Victorii pentru juniorii lui FC Brasov in ultima etapa din playoff-ul Campionatului National. Atat cei de Under 17 cat si cei de Under 19 au terminat seria de campionat "cu fruntea sus", si au castigat in deplasarea de la Sibiu, contra celor de la FC Hermannstadt.Juniorii de Under 17, condusi de pe banca de Liviu Dirstar, s-au impus cu scorul de 3-2. Golurile micilor stegari au fost marcate de Alexandru Vajoi si Claudiu Patrascu, care a reusit o dubla.Cu aceasta victorie, FC Brasov Under 17 ... citeste toata stirea