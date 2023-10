Echipele din fruntea clasamentului Ligii a 4-a Brasov au castigat "pe linie" in etapa a opta.Liderul ACSM Codlea s-a impus cu 2-1 in fata lui AS Vulcan 2008, scor 2-1, CSM Sacele a castigat cu 6-0 langa aeroport, cu Aripile Brasov, Cetatenii Ghimbav a trecut acasa de ACS Hoghiz, scor 8-1, iar Coltea 1920 Brasov a castigat in deplasare la Bucegi Moieciu, scor 7-1. Inter Cristian a castogat la "masa verde" meciul cu Carpati Berivoi pentru ca oaspetii nu ... citeste toata stirea