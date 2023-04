Weekend perfect pentru juniorii de la FC Brasov. Ambele echipe, atat cea ce Under 19, cat si cea de Under 17 au obtinut victorii in play-off-ul Campionatului National. Juniorii "mari" s-au impus in fata celor de la ACS Medias 2022, iar cei "mici" contra celor de la CSS Odorheiu Secuiesc.Juniorii de Under 19, condusi de pe banca de Ionut Mitroi si Marian Cristescu, au trecut, duminica, cu scorul de 3-2 de ACS ... citeste toata stirea