Victorii pentru Kids Tampa si SR, infrangere pentru Rasnov

ACS Kids Tampa Brasov (foto sus) a disputat un nou meci amical, sambata, la Sfantu Gheorghe. Adversarul "ursilor" a fost echipa secunda a lui Sepsi OSK, ambele formatii fiind din Seria a 5-a a Ligii a 3-a. Elevii lui Ciprian Anghel si Vasile Tatarciuc s-au impus cu 2-1 (1-1), prin golurile semnate de Potecu si Clinci.Partida a insemnat si revenirea in tricoul alb-albastru, dupa un an, a fundasului Rares Sburlea, care a evoluat in liga secunda pentru Universitatea Cluj si FC Brasov."Am jucat ... citeste toata stirea