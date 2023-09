Olimpic Zarnesti s-a impus in duelul brasovean al etapei a patra din Liga a 3-a. Baietii lui Mihai Stere au castigat meciul de pe teren propriu, cu Ciucas, scor 1-0, printr-un gol semnat de Gavrila. Nou promovata din Tarlungeni ramane, astfel, fara punct in campionat, la fel ca SR Brasov, care a pierdut partida de pe Stadionul "Tineretului" cu KSE Targu Secuiesc. Covasnenii, antrenati de Calin Moldovan, s-au impus la limita,1-0, cu un gol din penalty al lui Cosmin Turcu. In ultimele minute, ... citeste toata stirea